Torna a Correggio da sabato 3 “gARTen”

Una galleria a cielo aperto e un mese di eventi in uno dei più affascinanti giardini di Correggio. Da sabato 3 a domenica 25 giugno nel parco di Villa Rovere torna gARTen, la rassegna più fresca dell’estate a base di scultura, cinema, narrazioni e musica dal vivo, tutto rigorosamente en plein air. Una proposta dell’associazione Idee di gomma, affiliata ad Arci, con il patrocinio del Comune di Correggio e il contributo della Regione Emilia Romagna, che per la nona edizione conta 12 appuntamenti tra concerti, proiezioni, spettacoli, incontri letterari, workshop, mercatini e cene sotto le stelle.

Si parte sabato 3 e domenica 4 giugno (dalle 11 fino a mezzanotte) con con bazART, il mercatino handmade con una ventina di selezionatissimi banchi di artigiani e creativi, le visite guidate della villa e del parco (ore 11, 16 e 18, prenotazioni sul sito di Idee di gomma o scrivendo a info.ideedigomma@gmail.com), le performance live di Quercus Improject (ore 12, 17 e 19), progetto musicale di Cinzia Zaccaroni e Daniel Csaba Dencs dedicato ai suoi naturali: il legno, le foglie, la voce, le pelli si trasformano in cori in logdrum, darbuka che vengono messi a giocare tra loro, in reciproco ascolto, creando atmosfere ataviche di terre lontane. Si moltiplicano anche i laboratori creativi: sabato alle 11.30 Portavasi in macramè con Candela Corchero (info e iscrizioni 353 3781538) e alle 16.30 My Puppets, laboratorio di marionette a cura di Alice Vacondio (alicevacondio@gmail.com). Domenica alle 11.30 l’appuntamento è con le Creazioni floreali di Rossella di FioriRò (338 5795460 o nappa.rossella60@gmail.com). La Rocca Caffè Degusteria saprà accontentare i desideri e per i più golosi, dal pomeriggio, il gnocco fritto dell’Associazione Polisportive Correggesi.

Tra gli scultori protagonisti della rassegna – le cui maestose installazioni nel parco fanno da cornice agli eventi in cartellone – lo svizzero Marco Nones, che presenta Arche di semi, installazione in legno, vetro soffiato e semi di alberi di varie essenze, arrivati da boschi di ogni latitudine, insieme agli altri due lavori Seme 2 e Seme 5. Lo scultore bresciano Roberto Ciroli espone due opere: La vedo dura, “installazione meteoropatica” dove personaggi di cartapesta fluttuano tra i noccioli del parco, e Bilancia Bascula, installazione in cartapesta e ferro per stomaci gagliardi. Il correggese Marco Piccinini ricorda che Repetita Iuvant con la sua installazione site-specific nella ghiacciaia ispirata a Matilde di Canossa: una sequenza di impulsi e ripetizioni che proiettano forme di libera ispirazione in un’atmosfera quasi straniante. Anche quest’anno non mancheranno le sculture degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Napoli, Urbino, Bologna e Torino. Per avvicinare all’arte contemporanea un pubblico di non addetti ai lavori, gARTen propone una fruizione semplice e “accompagnata” delle opere, grazie ai QR-code e alle visite guidate.

Martedì 6 giugno (ore 21 apertura cancelli ore 19) è in programma una serata speciale con l’anteprima di Idee di Classica, rassegna di lezioni-concerto promossa da Idee di Gomma. Emidio Clementi e Corrado Nuccini, noti soprattutto per aver fondato rispettivamente i Massimo Volume e i Giardini di Mirò, presentano il nuovo lavoro a quattro mani Motel Chronicles, dedicato al classico della letteratura di Sam Shepard — scrittore, attore e drammaturgo, premio Pulitzer nel 1979, e autore della sceneggiatura di Paris, Texas di Wim Wenders – e terzo capitolo di una trilogia iniziata nel 2015 con Notturno Americano (dedicato a Emanuel Carnevali, storico amore di Clementi) e proseguita nel 2017 con Quattro Quartetti ispirato a Thomas Eliot. Un viaggio sonoro minimale e poetico sulle strade e le vite della provincia statunitense, quella che del sogno americano è soprattutto rimasta vittima, arricchito dal grande numero di ospiti coinvolti, da Francesca Bono alla voce a Emanuele Reverberi alla tromba e al violino, passando per Stefano Pilia al basso e alla chitarra elettrica, Fabio Rondanini alla batteria, Laura Agnusdei al sax, Francesca Baccolini al contrabbasso, Jonathan Clancy alla voce. Inoltre Zois ai cori, la presenza della sezione d’archi Concordanze, e la produzione di Giacomo Fiorenza.

Il cinema all’aperto Kino in gARTen, in programma ogni mercoledì (ore 21, apertura cancelli ore 19), riparte il 7 giugno con Evelyne tra le nuvole di Anna Di Francisca, una commedia sofisticata e dai toni green, fresca come la brezza del nostro Appennino dove è è stata girata. Il secondo titolo in cartellone, mercoledì 14 giugno, è Parlate a bassa voce, film documentario di Esmeralda Calabria, in cui il violoncellista Redi Hasa diventa la guida di un viaggio tra diverse generazioni. Il 21 giugno al cinema sotto le stelle di Villa Rovere arriva Billy di Emilia Mazzacurati, storia di una famiglia a ruoli inversi con un cast irresistibile: Matteo Oscar Giuggioli, Alessandro Gasmann, Carla Signoris e Giuseppe Battiston.

I giovedì di NarrArte (ore 21, apertura cancelli ore 19) debuttano l’8 giugno con Terra Nostra, l’esilarante spettacolo del duo artistico Agnese&Tiziano. Un caleidoscopio di situazioni tragicomiche in cui fa da padrone quell’antico spirito italiano dell’inventare e del reinventarsi. Giovedì 15 giugno sul palco di gARTen va in scena Io vergine, tu pesci?, lo spettacolo di Giuseppe Sorgi, tratto dall’omonimo libro edito da Salani, che fonde l’astrologia con il teatro comico di qualità. Venerdì 23 giugno, come da tradizione, Villa Rovere accoglie la tradizionale Tortellata di San Giovanni (prenotazioni al 342 5938990 o info.ideedigomma@gmail.com), che sarà accompagnata da grandi risate con lo spettacolo Felici per sempre di C’Art Teatro: alla guida di un’auto d’epoca, una coppia di sposi appena usciti dalla cerimonia di matrimonio, si troverà ad affrontare un guasto proprio in mezzo a Villa Rovere.

I live domenicali targati PicNic Sound (ore 20.30, apertura cancelli ore 19) avranno come protagonisti alcuni dei migliori rappresentanti della musica indipendente nazionale. L’11 giugno arriva a Correggio Laurino, scrittore, arrangiatore, polistrumentista e produttore di casa Garrincha Dischi / Fonoprint Records, con il suo album d’esordio Hotel de la Ville. Domenica 18 giugno Cinzia Zaccaroni, anima indipendente e voce inconfondibile sul palco dell’ultimo X-Factor, porta a Villa Rovere il suo ultimo lavoro, Briseide, in cui torna a confidarsi con la chitarra classica. Il 25 giugno il gran finale di gARTen è affidato a B.A.M.B.I., il correggese Marco Santarello, alla guida di un collettivo di musicisti in un progetto che combina strumenti acustici, classici, elettrici ed elettronica con il cantautorato inteso nel suo senso più ampio.

gARTen si tiene a Villa Rovere, edificio tardo-ottocentesco di proprietà privata e soggetto al vincolo della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, in un giardino caratterizzato da una passeggiata che si sviluppa tutt’intorno alla caratteristica ghiacciaia situata al centro del parco. Durante gli eventi è allestito un bar per aperitivi e drink in giardino gestito da La Rocca Caffè Degusteria.

L’ingresso agli spettacoli è riservato ai soci Arci. Per tutti gli eventi è possibile prenotare il biglietto e il posto sul sito di idee di gomma, al numero 342 5938990 o scrivendo a info.ideedigomma@gmail.com)