Vignola, 27enne arrestato dai Carabinieri per rapina e spaccio di sostanza stupefacente

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di un servizio perlustrativo in quel centro abitato, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 27enne, per i reati di rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish, oltre ad un telefono cellulare di dubbia provenienza. Immediati accertamenti sul telefono rinvenuto hanno permesso ai Carabinieri di appurare che l’apparecchio sarebbe stato poco prima sottratto dallo spacciatore, con violenza e minaccia, ad un acquirente di sostanza stupefacente.

La persona arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il proprietario del telefono, che è rientrato in possesso del dispositivo, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.