In pensione Anna Cabassi, storica figura dell’Unione Tresinaro Secchia. Riferimento per genitori e bambini

Ultimo giorno di lavoro, ieri, per Anna Cabassi, storica figura dell’Unione Tresinaro Secchia che da oggi è in pensione dopo tanti anni di intenso lavoro dedicato ai bambini e alle famiglie.

Dopo i primi anni come insegnante e, dal 1986, alla direzione di un centro di accoglienza per minori in stato di difficoltà, Anna Cabassi era stata assunta nel 1998 dal Comune di Casalgrande, dove ha lavorato come assistente sociale nell’area della tutela dei bambini e del sostegno alla genitorialità del distretto. Dal 2008 ha proseguito la sua attività nell’ambito dell’Unione Tresinaro Secchia come psicologa e psicoterapeuta, sempre dedicandosi all’aiuto di genitori, bambini e ragazzi con esperienze familiari difficili. In particolare ha supportato genitori adottivi e affidatari nei percorsi di preparazione all’accoglienza, ha seguito i bambini e i ragazzi nei nuovi contesti familiari, rendendosi sempre disponibile all’ascolto e all’aiuto nei momenti di difficoltà, maturando negli anni grande esperienza nel trattamento di bambini traumatizzati, offrendo orientamento agli adulti che li hanno accolti, ma anche occasioni di formazione ad insegnanti, educatori e operatori.

Ad Anna Cabassi – sempre distintasi per l’impegno, la serietà, la preparazione e la vicinanza alle tante persone che a lei si sono rivolte, oltre che per la grande capacità di sensibilizzare e coinvolgere colleghi e collaboratori – le Amministrazioni dell’Unione Tresinaro Secchia hanno espresso un sentito ringraziamento per il prezioso contributo assicurato in tanti anni di lavoro di grandissima qualità.