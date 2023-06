Giornata mondiale della bicicletta: analisi Lapam sulla filiera reggiana

Come ogni anno dal 2018, il 3 giugno si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, voluta dall’Onu per promuovere i benefici sociali derivanti dall’uso delle due ruote. L’ufficio studi Lapam Confartigianato, in occasione della ricorrenza, ha svolto un’analisi sulla filiera della bicicletta nel territorio di Reggio Emilia e provincia.

Stando agli ultimi dati disponibili aggiornati al 31 dicembre 2022, vi sono 43 imprese attive nel territorio. Con un valore dell’indice pari a 138, Reggio Emilia si posiziona al 32° posto su 107 province italiane per vocazione nella filiera della bici. Rispetto a un anno fa il trend della filiera è stabile, comunque inferiore rispetto al leggero aumento del totale imprese (+0,9%). 34 imprese sono artigiane e rappresentano il 79,1% del settore a Reggio Emilia, un’incidenza superiore alla media nazionale (pari al 61,5%). L’ufficio studi dell’associazione ha analizzato anche la lunghezza delle piste ciclabili nel comune. Gli ultimi dati disponibili aggiornati al 2020, evidenziano che a Reggio Emilia vi sono 257,2 km di piste ciclabili, posizionandola al terzo posto in Italia. Negli ultimi 5 anni si contano nel comune reggiano 32,3 km di piste ciclabili in più. In rapporto alla superficie territoriale, Reggio Emilia è al nono posto in Italia per densità delle piste ciclabili, con 111,5 km di ciclabili per 100 km quadrati.

«In tanti stanno riscoprendo la passione per la bicicletta – dichiarano da Lapam Confartigianato – e il nostro territorio offre numerose opportunità per un turismo slow e sostenibile. Basti pensare ai percorsi cicloturistici dei torrenti Crostolo, Modolena e Rodano. O ancora il Sentiero Spallanzani, il tragitto Reggio Emilia-Cavriago o l’Anello della Pietra, solo per citarne alcuni. Il cicloturismo ha avuto un’importanza notevole nel 2022, registrando 33 milioni di presenze in Italia tra cicloturisti veri e propri e turisti in bicicletta. Come testimoniano i dati, l’area reggiana si sta arricchendo sempre di più di piste ciclabili anche nelle città e nei centri abitati, promuovendo una mobilità green. La provincia poi è una delle più importanti a livello nazionale per imprese nel settore della meccanica. E tra queste ve ne sono diverse che operano nella filiera della bicicletta, garantendo assistenza e qualità del prodotto a tutti coloro che vogliono concedersi un tour per i suggestivi paesaggi del territorio in sella alla propria bici».