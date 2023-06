Giornata mondiale della bicicletta: analisi Lapam sulla filiera modenese

Come ogni anno dal 2018, il 3 giugno si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, voluta dall’Onu per promuovere i benefici sociali derivanti dall’uso delle due ruote. L’ufficio studi Lapam Confartigianato, in occasione della ricorrenza, ha svolto un’analisi sulla filiera della bicicletta nel territorio di Modena e provincia. Stando agli ultimi dati disponibili aggiornati al 31 dicembre 2022, vi sono 79 imprese attive nel territorio. Modena rientra nella top 10 delle province italiane per vocazione nella filiera della bici, con un indice pari a 196.

Rispetto a un anno fa, però, il settore risulta in difficoltà: l’ufficio studi Lapam Confartigianato registra un -2,5% delle imprese modenesi della filiera. 56 imprese sono artigiane e rappresentano il 70,9% del settore a Modena, un’incidenza superiore alla media nazionale (pari al 61,5%). L’ufficio studi dell’associazione ha analizzato anche la lunghezza delle piste ciclabili nel comune. Gli ultimi dati disponibili aggiornati al 2020, evidenziano che a Modena vi sono 231 km di piste ciclabili, posizionandola al quarto posto in Italia. Negli ultimi 5 anni si contano nel comune modenese 14,5 km di piste ciclabili in più. In rapporto alla superficie territoriale, Modena è al settimo posto in Italia per densità delle piste ciclabili, con 126,1 km di ciclabili per 100 km quadrati.

«In tanti stanno riscoprendo la passione per la bicicletta – dichiara Daniele Casolari, segretario Licom Lapam Confartigianato – e il nostro territorio offre numerose opportunità per un turismo slow e sostenibile. Basti pensare ai percorsi cicloturistici nelle Terre dei Castelli, a quelli di cross country, free ride e down hill nel Parco del Frignano, solo per citare alcuni esempi. Il cicloturismo ha avuto un’importanza notevole nel 2022, registrando 33 milioni di presenze in Italia tra cicloturisti veri e propri e turisti in bicicletta. Come testimoniano i dati, l’area modenese si sta arricchendo sempre di più di piste ciclabili anche nelle città e nei centri abitati, promuovendo una mobilità green. La provincia poi è una delle più importanti a livello nazionale per imprese nel settore della meccanica. E tra queste ve ne sono diverse che operano nella filiera della bicicletta, garantendo assistenza e qualità del prodotto a tutti coloro che vogliono concedersi un tour per i suggestivi paesaggi del territorio in sella alla propria bici».