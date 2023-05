Nuove rastrelliere per le bici a Bologna, da domani proseguono le installazioni

Da giovedì 1 giugno riprende la sostituzione di circa 500 posti bici in centro storico. Prosegue così il rinnovo delle rastrelliere nell’area centrale della città. L’installazione è curata da Bomob, la società che gestisce il Piano sosta e i servizi complementari alla mobilità per conto del Comune di Bologna.

Il nuovo modello di rastrelliera si ispira a forme pratiche ed essenziali e può contare su robusti archi, utili ad assicurare fermamente il telaio delle biciclette con funzione di deterrenza contro il rischio furto. I manufatti, che hanno ottenuto l’avallo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, sono assicurati al suolo con pochi e semplici interventi non invasivi per le pavimentazioni sottostanti.

A numero di postazioni invariato è previsto un saldo positivo di circa il 15% rispetto al materiale sostituito: verranno cioè resi disponibili 510 nuovi stalli bici a fronte di 440 vecchi stalli rimossi.

Si raccomanda di visionare la lista delle postazioni che verranno sostituite e di non utilizzarle fino alla fine dei lavori.

Le date dei singoli interventi verranno comunicate in anticipo luogo per luogo, con l’apposita segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione forzata prevista dal Codice della Strada. La durata di questi lavori è stimata in circa 30 giorni.

Le biciclette che verranno eventualmente rimosse per ragioni connesse all’esecuzione degli interventi potranno essere reclamate dai legittimi proprietari presso la depositeria comunale Centro dell’Auto di Via Jacopo di Paolo.

Le postazioni interessate dai lavori:

Piazza Venti Settembre 2 (solo rastrelliere vecchio modello), Via Boldrini angolo piazza, Venti Settembre, Via Gramsci 12, Via dei Mille 3, Via dei Mille 5, Via Don Minzoni 11, Via Don Minzoni 13, Via Don Minzoni 14, Via Boldrini angolo viale Pietramellara, Via Boldrini angolo via Amendola, Via Brugnoli angolo via Grimaldi, Via Centotrecento angolo via Irnerio, Via del Borgo di San Pietro fronte civ. 2, Via del Borgo di San Pietro 3, Via del Borgo di San Pietro 4, Largo Respighi 2, Via degli Albari 5, Via Monte Grappa 10 (solo rastrelliere vecchio modello), Via Cesare Battisti fronte civ. 15, Via Barberia 18, Via Sant’Isaia 88, Via Saragozza 9, Via Val d’Aposa angolo via Santa Margherita (spostamento), Piazza Calderini 2, Via Castiglione 49, Strada Maggiore 23, Strada Maggiore 26, Strada Maggiore 28, Via Santo Stefano 66, Via Santo Stefano 119, Via Santo Stefano 119/2.