Fine settimana di musica a Corlo con MOVE.T

Con l’inizio del bel tempo, sono numerosissimi i momenti di festa a Formigine e nelle frazioni, resi possibili da associazioni e parrocchie, con il coordinamento e la collaborazione del Comune.

Dopo l’inaugurazione, lo scorso fine settimana, con La Segra dal Clumbaroun, si prosegue dal 2 al 4 giugno con la prima edizione del MOVE.T Festival, appuntamento organizzato da ASD Corlo negli spazi esterni dello Stadio Zambelli, in via Corletto, che porterà nella frazione cucina e buona musica per tutti i gusti.

Si parte venerdì 2 giugno alle 18 con un dj set di Cesare Paradisi, per proseguire alle 20 con le note Indie Pop di Malvax, alle 21 con la musica anni ’70, ’80 e ’90 della Bomber Band e concludere alle 22.30 con un dj set di LeleD.j.

Nel corso della serata il Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello presenterà il brano pop-rap “We serve”, scritto dalla sua presidente Federica Pinotti in collaborazione con Massimo Barbari e Naga, il cui ricavato dei download va in beneficenza.

Sabato l’appuntamento è di nuovo dalle 18 con LeleD.j, seguito alle 20 da Luca LP, alle 21 da M.A.G.M.A, alle 21.40 da Becky Dj, alle 22.15 da Ricky B, alle 23 da Redmark e alle 24 da Robby Ruini. Ad accompagnare la serata sarà La Lira vocalist. Domenica, giornata di chiusura, il ritrovo è ancora alle 18 con un dj set di Cesare Paradisi, alle 20 con i suoni punk rock di Disconfort e alle 21.30 con Killer Queen, tribute band dei Queen.

“In questa estate 2023 – dichiara l’Assessore al Coordinamento eventi, Corrado Bizzini – aggiungiamo una proposta per tutte le età nella frazione di Corlo. La grande protagonista sarà la musica, costante che rallegra gli eventi e fa ballare grandi e piccoli. Da dj set a cover band, si tratta di un’offerta fresca che animerà il primo fine settimana di giugno, aprendo la strada ai tantissimi altri appuntamenti estivi che abbiamo in programma per la città”.

Le sagre proseguiranno nei prossimi mesi: dal 7 all’11 e dal 14 al 18 giugno con Magreta in Festa, dal 10 al 13 giugno con la Sagra di Sant’Antonio, dal 10 al 18 giugno con Colombaro in festa, dal 21 al 25 giugno con la Sagra di San Luigi, dall’1 al 2 luglio con la Sagra di Tabina, il 16 luglio con la Sagra di Madonna del Carmine, dall’1 al 5 agosto con la Sagra della Madonna della Neve e il 6 agosto con la Sagra di San Gaetano.