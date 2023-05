100 nuovi cartelli a Reggio Emilia per segnalare i parcheggi riservati a persone con disabilità

“Vuoi prendere il mio posto? Pensa alla mia disabilità” questo è il monito dei nuovi cartelli installati accanto ai posteggi riservati a persone con disabilità presenti in città.

I 100 nuovi pannelli aiuteranno a rafforzare le azioni di sensibilizzare promosse dal Comune di Reggio Emilia sul corretto utilizzo dei parcheggi gialli. La campagna, realizzata nell’ambito del progetto comunale Reggio Emilia Città senza barriere grazie al sostegno di Lions Host Reggio Emilia Città del Tricolore, segue i passi della precedente lanciata nel 2021, quando furono affissi i primi cartelli personalizzati nelle vie del centro città. La nuova affissione interessa le zone più popolate del centro storico, delle scuole, dei centri commerciali e dell’ospedale.

Le due campagne promuovono così il rispetto dei diritti di tutte le persone, rendendo la città più inclusiva e solidale a partire dalle azioni più quotidiane. Spesso la fretta, la noncuranza o la tentazione di prendere scorciatoie portano le persone che non hanno diritto a occupare i posti auto riservati. L’affissione dei cartelli rappresenta un’ulteriore azione per dissuadere comportamenti irrispettosi, consentendo di esercitare il proprio diritto alle persone con disabilità.

“Spesso i parcheggi riservati alle persone con disabilità sono usati da chi non ha il permesso o da chi lo espone impropriamente per comodità e vicinanza al centro storico – spiega Annalisa Rabitti, assessora alle Pari opportunità con delega al progetto Città senza barriere – Ringrazio Lions Club Reggio Emilia per aver sostenuto la nuova stampa di questi 100 cartelli che sono stati installati nel centro storico e nelle zone più frequentate. È importante sensibilizzare le persone sull’importanza dei parcheggi gialli, che non rappresentano solo un posteggio auto ma sono di fatto un diritto. Rispettarlo rende la nostra città ancora più inclusiva e accessibile.”

“Per noi del Lions Host Reggio Emilia questa nuova iniziativa si innesta in una lunga serie di collaborazioni in atto da molti decenni con l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia – aggiunge Ennio Ferrarini, presidente Lions Host Reggio Emilia – Dal Museo del Tricolore, al progetto Regium Lepidi, dai festeggiamenti annuali del 7 Gennaio per l’anniversario del Tricolore, alla recente donazione di una moderna centralina meteo, ora installata sopra ai Musei civici, da noi donata in onore di padre Angelo Secchi. Abbiamo quindi subito dato la nostra disponibilità a collaborare alla realizzazione di questa bella iniziativa di ‘civiltà’, facendo la nostra parte concretamente. Un’azione civica a favore dei più deboli, che ci auguriamo possa estendersi negli anni a venire via via in tutta la nostra città, anche con l’aiuto di altri soggetti sensibili. Affinché Reggio sia davvero sempre di più la Città delle Persone perché ‘dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”.

Il progetto è stato realizzato da Comune di Reggio Emilia e Farmacie Comunali Riunite nell’ambito del progetto Reggio Emilia Città Senza Barriere grazie al contributo di Lions Host Reggio Emilia Città del Tricolore.