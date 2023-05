US Reggiolo e Comune di Reggiolo per la Romagna

Si svolgerà giovedì 1 giugno, in occasione della serata del Torneo di Calcio Città di Reggiolo, una raccolta fondi destinata alle famiglie alluvionate della Romagna. La Società ha deciso che l’intero incasso – del rinomato e molto conosciuto stand gastronomico – sarà devoluto direttamente alle popolazioni alluvionate della Romagna.

L’appuntamento sarà anche un modo per contraccambiare l’aiuto ricevuto durante il difficile periodo del terremoto del 2012 e sarà per tutti – appassionati di calcio e non – un modo per passare una serata gastronomica in compagnia, ma soprattutto per contribuire alla raccolta fondi.

Gli organizzatori vi aspettano numerosi presso il Campo Rinaldi in Via Gavello 5 a Reggiolo (gradita la prenotazione al numero 339 110 2919 Gabriele). Altre info sul profilo FB