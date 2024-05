“Parlo io”: le storie degli studenti dell’I.I.S. “L. Nobili” insieme all’Associazione Nondasola

Mercoledì 8 maggio approda in tutte le librerie e negli store online per Compagnia editoriale Aliberti ‘Parlo io. Storie di ragazzi e ragazze sulla violenza maschile sulle donne’.

Il volume, curato dal professore Marco Ambrosi, si compone dei racconti immaginati e scritti dalle studentesse e dagli studenti, coadiuvati da scrittori e scrittrici, dell’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio Emilia, insieme all’Associazione Nondasola sul tema della violenza di genere.

L’idea di questa raccolta nasce in seguito ai numerosi percorsi di formazione e prevenzione avviati dall’associazione all’interno dell’istituto, dai progetti di dialogo, di consapevolezza e riconoscimento di sé e di ogni forma di violenza psicologica, fisica e sessuale in spazi pubblici e privati.

Al centro di questi incontri spiccano le testimonianze delle ragazze e dei ragazzi. È proprio dall’ascolto attento delle loro parole che prende forma questo volume: mettere per iscritto, fermare sulla pagina racconti e storie che possano sensibilizzare su un tema così drammaticamente cruciale della nostra società.

Nelle storie trovano spazio gli atteggiamenti controllanti e svalorizzanti in una relazione affettiva e le rappresentazioni, i desideri, le aspettative dei ragazzi riguardo al proprio genere e alla divisione dei ruoli, nella società di oggi e in quella che verrà.

«Partire da sé vuol dire io c’entro, vuol dire mettere a fuoco i propri comportamenti, mentre giustamente si tengono d’occhio quelli altrui. Io c’entro vuol dire riconoscere che la cultura collettiva si compone di tanti pezzi che, come tessere di mosaico, vanno a costruire il tutto, e ognuna/o di noi è proprio quella tessera senza la quale, o a causa della quale il tutto può perdere equilibrio, forza, armonia, significato».

Dalla Prefazione dell’Associazione Nondasola

Marco V. Ambrosi (1979) è nato a Vibo Valentia e vive a Reggio Emilia. Insegnante di italiano e storia, operatore culturale, chitarrista e compositore. Suona nella band Nuju, nel Collettivo Migrado e nel duo La Rosta. Ha pubblicato Vincere perdendo (Leonida, 2022) e Lo strappo (Rubbettino, 2023). Ha curato per Rubbettino Ad esempio a me piace. Un viaggio in Calabria e Musica contro le Mafie; per Compagnia editoriale Aliberti L’altro allo specchio.

Con racconti di: Lorenzo Mainardi e Nicola H. Cosentino; Ilenia Luongo e Giacomo Mazzariol; Evelin Callea e Francesco Pileggi; Yasmine El Bahlili e Piera Carlomagno; Miriam Nanhou Gamo e Alessandra Sarchi; Alessandra Bisogno e Fabio Bacà; Alessia Hasi ed Eliselle; Alex Parmigiani e Silvia Antenucci; Maurizio Torricelli e Dario Ferrari; Lorenzo Nironi e Camilla Ghiotto; Elena Di Gregorio e Stella Poli; Nur Eldin Hamdan e Federico Baccomo; Carmela Luongo e Marco Vichi; Marco Mattioli e Gianluca Morozzi; Mirko Melis e Claudia Barchi; Alex Fruci e Olimpio Talarico; Giulia Lin e Tea Ranno; Sara Casoni e Benedetta Bonfiglioli; Anastasia Ferrari e Marco V. Ambrosi.