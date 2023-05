Scuolabus esce fuori strada a Pontremoli, due feriti gravi

FIRENZE (ITALPRESS) – Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di strada nel Comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Venti i passeggeri presenti sul bus, in grande maggioranza bambini. L’autista era inizialmente rimasto incastrato, ma era rimasto cosciente. Si tratta dell’autista del mezzo che risulterebbe cosciente. E’ quanto si apprende da Autolinee toscane, l’azienda di trasporti proprietaria del bus. Il mezzo coinvolto, è stato sottolineato da Autolinee Toscane, è un bus della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona. Due ragazzi di 16 anni sono stati trasportati in ospedale in codice rosso; mentre altri tre sono stati portati in ospedale per accertamenti. Si tratta di un bambino politraumatizzato che è stato trasportato con elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello a Pisa, e di una donna e un bambino che con elicottero Drago dei Vigili del fuoco sono stati trasferiti all’ospedale di Massa.

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).