Sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) “ITALIA LOVES ROMAGNA”

15 grandi protagonisti della musica italiana insieme in unico grande momento di solidarietà!È questo lo spirito che anima “ITALIA LOVES ROMAGNA”, il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo, che si terrà il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Sul palco: BLANCO, ELISA, ELODIE, EMMA, GIORGIA, LUCIANO LIGABUE, MADAME, FIORELLA MANNOIA, GIANNI MORANDI, NEGRAMARO, LAURA PAUSINI, MAX PEZZALI, SALMO, TANANAI, ZUCCHERO.

I biglietti per “ITALIA LOVES ROMAGNA” sono disponibili in prevendita da ora sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.

La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, 11 anni dopo “ITALIA LOVES EMILIA”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna: perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare un evento in cui, ancora una volta, la sensibilità degli artisti e del pubblico saranno fondamentali per portare un aiuto concreto.

ITALIA LOVES ROMAGNA HA IL SUPPORTO DI MINISTERO DELLA CULTURA, RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA E SIAE.

Biglietti in prevendita DA ORA su TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket

Le maggiori emittenti radiofoniche italiane si schierano eccezionalmente a supporto di ITALIA LOVES ROMAGNA.

Il concerto è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti.

Si ringrazia per la collaborazione: Double Trouble Club, Big Picture Management, Thaurus Live, Urubamba, Doner Music, Eclectic Music, Lebonski 360, Gadeep, Emmabrown, Microphonica, Oyà.