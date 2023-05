Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 31 maggio 2023

Nuvolosità irregolare con ampie aree di sereno in pianura e addensamenti su fascia collinare e rilievi che nelle ore centrali della giornata daranno precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Temperature minime quasi stazionarie tra 13 e 16 gradi; massime in lieve flessione tra18/20 gradi della costa e 23/24 gradi delle pianure interne. Venti deboli-moderati da est/nord-est con temporanei rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso, temporaneamente mosso in mattinata al largo della costa Ferrarese in attenuazione.

(Arpae)