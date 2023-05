Incontri sulla legalità presso l’istituto comprensivo “Salvo d’Acquisto” di Gaggio Montano

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Salvo d’Acquisto” di Gaggio Montano hanno apprezzato i contenuti delle conferenze tenute dai Carabinieri delle Stazioni di Castel d’Aiano, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere in occasione di specifici incontri organizzati con la direzione didattica dell’Istituto Comprensivo “Salvo d’Acquisto” di Gaggio Montano, guidata dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Emanuela Cioni.

Nel corso degli incontri sono stati affrontati i temi del cyberbullismo (conseguenze e responsabilità per gli autori/famiglie, gravità dei traumi per le vittime), del fenomeno delle “baby gang” e, infine, dell’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella giornata di ieri si è tenuto l’incontro conclusivo per l’attuale anno scolastico presso l’istituto di via Giordani a Gaggio Montano, didatticamente competente anche per comuni di Castel d’Aiano e Lizzano in Belvedere, dove sono intervenuti la Dott.ssa Emanuela Cioni, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Vergato (BO), Maggiore Nicola Carrera e i Comandanti delle Stazioni Carabinieri dei citati comuni.