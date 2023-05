In centro a Modena il Mercato europeo cambia la viabilità

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno in centro storico si svolgerà il Mercato europeo e, per consentire lo svolgimento della manifestazione organizzata da Ascom Confcommercio di Modena, saranno adottati alcuni provvedimenti sulla viabilità.

In particolare, dalle ore 20.30 di giovedì alle 24 di domenica verrà sospesa la circolazione, eccetto che per i mezzi di soccorso, in via Emilia centro tra via Rismondo a viale Caduti in Guerra e in corso Canalgrande tra via Emilia centro e via Gherarda. Sarà però garantita la possibilità di attraversamento degli stessi incroci, così come saranno garantiti l’accesso in sicurezza alle attività e proprietà laterali. Il trasporto pubblico locale verrà deviato su un percorso esterno al centro storico.

In via San Cristoforo e in Rua Pioppa (da largo Porta Bologna a via del Cane) sarà invertito il senso di marcia, mentre via Farini e via Fonteraso (tra via Farini e Campanella) saranno rese a doppio senso di circolazione. Nelle vie Falloppia, Battisti, Torre, Campanella (da via San Vincenzo a via Emilia centro), Modonella (da via Gherarda a via Emilia), Donzi, Fosse, Carmine, San Carlo, Canalino (da via Università a via Mondatora), Taglio (da via Falloppia a via Battisti e da via Torre a via Fonte d’Abisso) sarà attuato un senso unico alternato.

Sono inoltre previsti divieti di sosta in largo Porta Bologna su entrambi i lati (da viale Caduti in Guerra a Rua Pioppa), in via Emilia centro (da Rua Pioppa a corso Canalgrande), in via del Carmine, piazzetta San Biagio, vicolo Fosse, via Donzi, via Modonella (da via Gherarda a via Emilia centro), via Campanella (da San Vincenzo a via Emilia centro), via Farini, via Torre, via Battisti, via Falloppia, via San Carlo, via Canalino (da via Mondatora a via Università), via Fonteraso (tra via Campanella e via Farini), largo San Giorgio, piazza Matteotti (escluso taxi), corso Canalgrande su entrambi i lati (da via Emilia centro a via Gherarda e da via Emilia centro a via Università, eccetto stalli di sosta per taxi), via Scudari (dal civico 7 a via Emilia centro).