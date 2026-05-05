Incidente nella notte sulla SP62 R VAR a Guastalla, ferito un 50enne di Pegognaga

Poco dopo le 2:00 della scorsa notte, si è verificato un incidente stradale a Guastalla lungo la SP62 R VAR, all’altezza del km 1+100, dove una autovettura è fuoriuscita dalla sede stradale, terminando la propria corsa in un fosso adiacente e impattando violentemente contro un albero.

Il conducente, un uomo di 50 anni residente a Pegognaga (MN), stava percorrendo la tratta in direzione Mantova quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Luzzara e il personale sanitario della Croce Rossa. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Guastalla per estrarre l’uomo dall’abitacolo, rimasto bloccato a seguito dei danni riportati dal veicolo nell’impatto.

Il conducente, che al momento dei soccorsi risultava semi-cosciente, è stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla dall’automedica. A seguito dei primi accertamenti, sebbene le lesioni riportate siano serie e richiedano approfonditi esami clinici, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime rilevazioni effettuate non risulterebbero coinvolti altri veicoli o terze persone nel sinistro. I rilievi di rito per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati eseguiti dai Carabinieri di Luzzara.