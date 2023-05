Il 2 giugno la Festa della Repubblica si celebra a Casinalbo

Si terranno anche quest’anno a Casinalbo, nel parco di via Monzani, le celebrazioni per il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana.

L’evento, organizzato in collaborazione con Le Palafitte 2.0, Avis, Sportinsieme, Flik Flak, La Bottega, Audax e Admo, è in programma a partire dalle 16.30 alle 20.30 con stand gastronomico di gnocco fritto e animazione per bambini. Alle 17.30 è previsto il momento istituzionale, con il discorso del Sindaco di Formigine Maria Costi.

“Invito tutti a partecipare a questa celebrazione – commenta il Sindaco Maria Costi -Quest’anno ricorrono i 75 anni della nostra Costituzione, motivo in più per ricordare insieme i principi sui quali si basa la nostra Repubblica”.

L’iniziativa è a sfondo benefico per le popolazioni alluvionate.