Fp Cgil ricorda Gianfranco Cremonini a due anni dalla sua scomparsa

“Due lunghi anni senza Crem”. La Fp Cgil di Modena ricorda con affetto Gianfranco “Crem” Cremonini, delegato Ausl e compagno molto conosciuto e amato dalla comunità vignolese, a due anni dalla sua dolorosa scomparsa avvenuta il 1° giugno 2021.

Il suo coraggio, la sua passione per l’attività sindacale e l’amore per i suoi colleghi rimangono vivi in noi, come esempio di vera militanza. Crem è presente nei ricordi di tutti i lavoratori che ha aiutato nei suoi 40 anni di impegno sindacale, non lasciando mai indietro nessuno e spendendosi per i diritti di tutti.

Anche quest’anno rinnoviamo un abbraccio ideale e affettuoso alla famiglia, ricordando Gianfranco per la sua grande onestà intellettuale e per le sue idee sempre all’avanguardia: “Ciao Compagno Crem!”