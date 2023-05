Dal Giappone per visitare i servizi educativi 0-6 di Albinea

Hanno percorso 9.712 chilometri e sono arrivati ad Albinea per uno scambio educativo. Sono gli insegnanti di nido e scuole dell’infanzia “Anela Global Education”, che mercoledì scorso hanno visitato il nido Aquilone e la scuola Il Frassino: un polo progettato da Antonio Malaguzzi, figlio del fondatore dell’esperienza educativa reggiana.

Il gruppo giapponese è stato accolto dal gruppo di lavoro albinetano ed è stato accompagnato nella visita dalla pedagogista Laura Sesenna.

La finalità della trasferta era la comprensione dell’approccio pedagogico reggiano per l’educazione infantile e l’ambiente in cui esso viene messo in pratica.

L’orario di visita si è strutturato dalle 9 alle 12 per permettere di effettuare un piccolo approfondimento sulla quotidianità ricca vissuta dai soggetti del progetto educativo- bambini, insegnanti e genitori.

L’interprete che ha accompagnato i colleghi giapponesi è stata Toshiko Ishikawa, cittadina di Albinea che ha frequentato i servizi educativi in qualità di genitore e conosce bene il progetto educativo.

La scuola d’infanzia “Il Frassino” aveva già accolto, cinque anni fa, il famoso architetto giapponese Hibino, impegnato nella progettazione di un istituto educativo a Pechino “Henan Empress Education Technology Ltd”, che promuove l’approccio educativo reggiano.

L’accoglienza della delegazione giapponese si è rivelata una grande opportunità per il gruppo di lavoro del Polo educativo, perché lo scambio costituisce una strategia d’azione utile a alimentare la conoscenza, il dialogo e la messa in comune delle differenti prospettive di lavoro, contribuendo non solo a diffondere la cultura dell’infanzia nel territorio, ma anche a creare le condizioni future per la divulgazione oltre confine.