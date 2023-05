Rubano in esercizio commerciale modenese, fermati dai carabinieri sull’autobus

Nella serata di ieri, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio perlustrativo, nel transitare nei pressi di un centro commerciale cittadino, apprendevano che poco prima due persone avevano asportato della merce dal supermercato, dandosi alla fuga a piedi.

I Carabineiri, acquisita la descrizione degli autori del furto, si mettevano subito alla ricerca delle due persone, rintracciandole su un autobus di linea. I sospettati, un 46enne e un 29enne, opportunamente controllati, venivano trovati in possesso di due zaini con all’interno la merce asportata.

Per tali motivi, le due persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Modena per il reato di furto aggravato in concorso. La refurtiva, consistente in vari generi alimentari, bevande alcoliche e superalcoliche, del valore complessivo di 227 Euro, è stata recuperata e immediatamente restituita.