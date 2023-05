Passaggio gestione rifiuti porta-a-porta a Savignano sul Panaro

Anche il Comune di Savignano sul Panaro si appresta ad allinearsi ai Comuni dell’Unione Terre di Castelli preparandosi al passaggio ad un nuovo tipo di gestione della raccolta dei rifiuti. Il nuovo metodo di conferimento, che per Savignano sarà il porta-a-porta integrale, entrerà a regime questo autunno, tra ottobre e novembre 2023.

L’Amministrazione comunale ha già comunicato ai cittadini questa importante novità durante le consuete assemblee di frazione tenutesi ad aprile e maggio, illustrando i diversi passaggi che da settembre vedranno il Gruppo Hera impegnato, nuovamente nelle frazioni, in quattro riunioni informative per i cittadini, commercianti e associazioni. Sarà presente nel territorio comunale anche una “casa smeraldo”, un luogo in cui materialmente recarsi, incontrare gli addetti di Hera e ritirare i materiali necessari.

La decisione di avviare la gestione rifiuti con il sistema porta-a-porta integrale risale al 2018, epoca della redazione del Piano d’Ambito tra la precedente amministrazione Caroli e ATERSIR; decisione incontrovertibile, comunque sostenuta anche dall’attuale giunta Tagliavini.

L’Assessora all’Ambiente Elisa Barani dichiara: “la raccolta porta-a-porta è un ottimo sistema per la riduzione della produzione di rifiuti, migliorando notevolmente la percentuale della raccolta differenziata: ad esempio, i dati relativi agli scarti della raccolta differenziata della carta con il porta-a-porta sono ridotti al 17%, contro il 51% della raccolta con cassonetti stradali (dati provenienti dal documento –Sotto il Muro dei 100kg: comuni verso rifiuti zero-)”.

“Siamo ovviamente consci delle criticità di questo cambiamento, già note dai comuni limitrofi, ma questo ci permette di imparare dai problemi emersi altrove e venire incontro preventivamente ai disagi che potrebbero verificarsi” sostiene il Sindaco Tagliavini. “Ecco perché ci teniamo che i cittadini ci comunichino, attraverso i contatti che saranno reperibili sul sito istituzionale, eventuali criticità o perplessità: la direzione che dobbiamo intraprendere è una e sola, e vogliamo farlo nel migliore dei modi, lavorando tutti insieme in sinergia per rendere minimi eventuali disagi” conclude il primo cittadino.

L’Amministrazione invita i cittadini e gli interessati a seguire le pagine social del Comune di Savignano e il sito istituzionale per i successivi aggiornamenti sul tema.