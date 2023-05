Ballottaggi, Schlein “Sconfitta netta, da soli non si vince”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una sconfitta netta. Queste sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore delle destre è ancora forte”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando al Nazareno i risultati dei ballottaggi.

“Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione perchè da soli non si vince”, ha sottolineato Schlein, per la quale “c’è da ricostruire un campo alternativo alla destra”. “Non si cambia in due mesi e il cambiamento non passa da singole persone. Serve un tempo più lungo per ricostruire fiducia e un centrosinistra nuovo e competitivo e vincente”.

