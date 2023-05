Per una notte in A1 chiuso il tratto Fiorenzuola – Piacenza sud, verso Milano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire alcune attività tra le quali: lavori di pavimentazione e di rimozione di un cantiere permanente, dalle 21:00 di martedì 30 alle 5:00 di mercoledì 31 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano. Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia. Sarà contestualmente chiuso, per chi percorre la A1 e proviene da Bologna, il ramo di allacciamento sulla A21 verso Brescia.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia: