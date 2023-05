Attraverso la Croce Verde di Reggio Emilia Cellularline manda aiuti in Romagna

Attraverso le unità della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, che in questi giorni si alternano per portare aiuto in Romagna, anche la nota azienda reggiana Cellularline, punto di riferimento a livello europeo nel mercato degli accessori per smartphone e tablet, ha voluto far arrivare il proprio sostegno alle popolazioni colpite delle tremende alluvioni dei giorni scorsi.

A questo scopo Cellularline ha consegnato nella sede di Croce Verde 15 pacchi contenenti carica batterie di emergenza, carica batterie usb, auricolari, cavi dati usb da fare arrivare nelle zone messe in ginocchio dal maltempo, materiale estremamente importante per lo stato di emergenza e richiesto espressamente nei giorni scorsi dai coordinatori dei soccorsi.

“Cellularline ci ha dato fiducia e ha scelto di rivolgersi a noi – spiega il Presidente di Croce Verde Adolfo Canepari – perché i nostri mezzi e volontari sono già da giorni impegnati a rotazione sul posto, e anche loro avevano raccolto questa esigenza di ricevere carica batterie per cellulari. I materiali donati saranno consegnati in brevissimo tempo”.

Aggiunge Luisa Cataldo, Group HR Manager di Cellularline: “Da sempre cerchiamo di essere attenti e reattivi, è la base del nostro lavoro essere “connessi” con le persone, per cui abbiamo immediatamente attivato risorse e aiuti che possano essere utili in questo momento di emergenza. Nutriamo grande rispetto e attenzione per le comunità colpite, le sentiamo molto vicine e conoscendone il carattere siamo convinti che, grazie anche alla grande solidarietà che si è subito messa in moto, riusciranno rapidamente a rialzarsi da questa situazione così dura”.

Alla consegna del materiale da inviare in Romagna hanno partecipato Gianni Munari, Coordinatore Provinciale Protezione Civile Anpas; Adolfo Canepari, Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde Reggio Emilia e Albinea; Luisa Cataldo, Group HR Manager Cellularline; Jacopo Fiorentini, Presidente Regionale Anpas; Alberto Panciroli, Direttore della Pubblica Assistenza Croce Verde.