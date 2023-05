Insieme si cresce: a Casalgrande appuntamento con il dott. Antonio Corbellini direttore dell’Area Ricerca e Sviluppo di Milan Academy

“Insieme si cresce” scende in campo: il nuovo appuntamento del ciclo di incontri, voluto e condotto dall’assessore allo sport Valeria Amarossi, questa volta sarà protagonista sul rettangolo di gioco.

Il 25 maggio sarà ospite dell’Assessore il dottor Antonio Corbellini, direttore dell’Area Ricerca e Sviluppo di Milan Academy, che ci parlerà di “Tecnica” in due momenti: il primo è allo Stadio Comunale di Casalgrande, dalle 16.30 alle 18.30, per la parte pratica; a seguire, dalle 19 alle 21 si svolgerà la parte teorica in aula presso la Sala Espositiva G.Strada.

“È motivo di grande soddisfazione personale e professionale – afferma l’assessore allo sport Valeria Amarossi – ospitare nel nostro Comune una realtà sportiva prestigio internazionale. Ringrazio a nome di tutta la nostra amministrazione il Direttore Dott Antonio Corbellini, nonché tutto lo staff di Milan Academy, per averci concesso questa incredibile opportunità”.

E’ consigliata la prenotazione.