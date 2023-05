Spira mirabilis domani in concerto a Formigine

I musicisti di Spira mirabilis, progetto musicale che ha trovato “casa” a Formigine, tornano in città. L’appuntamento è domani – mercoledì 24 maggio – alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25), dove si esibiranno ne “Le nozze di Figaro”, arrangiamento per fiati di J. N. Wendt. L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’orchestra, che lo scorso anno ha festeggiato i primi quindici anni di attività, è composta da musicisti professionisti provenienti da tutta Europa mossi dal desiderio di studiare insieme. Un “laboratorio musicale” che, in vista del suo 100esimo progetto, intende mettere in scena “Le nozze di Figaro” di Mozart utilizzando strumenti storici, per rivivere le sonorità del XVIII secolo. Un grande sogno che però necessita di un aiuto materiale per essere realizzato e, per questo, il gruppo ha lanciato la raccolta fondi “Join our nozze!”. Per sostenere il gruppo, è possibile consultare il sito www.spiramirabilis.com.

Affermano i musicisti: “Prosegue per la Spira il lungo percorso di preparazione alle Nozze di Figaro. Dopo il progetto inaugurale di dicembre 2022, e a seguire un laboratorio con i cantanti a Londra nel marzo 2023, i protagonisti della scena sono questa volta i fiati, impegnati in una serie di arrangiamenti per “Harmonie”, un ensemble fondato nel 1782 dall’imperatore Giuseppe II e formato da due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti, che diventò in breve tempo così popolare che ogni corte doveva averne uno! Per costituire la propria Harmonie, Giuseppe II aveva scelto i migliori musicisti del momento, per la maggior parte provenienti dall’orchestra imperiale d’opera. Oltre ad essere eccezionali suonatori, alcuni di essi erano abili compositori e quasi tutti erano eccellenti arrangiatori, come dimostrano queste trascrizioni curate da uno degli oboisti dell’Harmonie imperiale, Johann Wendt. Un nuovo passo leggero e giocoso che ci avvicina al nostro appuntamento di luglio con l’opera completa!”.