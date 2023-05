“Reggio città dei sentieri”: sabato l’inaugurazione dell’anello di canali

Prosegue la messa a punto dei 18 nuovi tracciati pedonali individuati sul territorio comunale che, nell’ambito del progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri”, vengono man mano attrezzati per permetterne la piena fruibilità e consentire così facili passeggiate tra la città e la campagna. I percorsi, per un totale di oltre 160 nuovi chilometri, si snodano infatti lungo piste ciclopedonali, sentieri, carraie, a seconda della loro collocazione geografica. Sette di questi itinerari sono già stati tabellati, grazie alla collaborazione del Cai, e vengono ora aperti “ufficialmente”.

Sabato 27 maggio viene inaugurato, con una camminata, l’anello di Canali, sentieri Cai 646J e 646Y. Il percorso, di circa 6 chilometri e adatto a tutti, si sviluppa tra il torrente Crostolo e Canali, attraversando tratti di campagna e sentieri ombreggiati da alberi ad alto fusto. Ad accompagnare la camminata sarà il botanico Ugo Pellini. Lungo il percorso si farà sosta anche al Parco Commestibile con la guida del biologo Giuseppe Bonazzi, di Annalisa Casali e Veronica Matonti di ‘Api libere’.

La partecipazione è gratuita, su iscrizione entro venerdì 26 maggio. Per i soci Cai tramite email: attivitasezionali@caireggioemilia.it; telefono 0522 436685 o direttamente nella sede Cai di via Caduti delle Reggiane 1H a Reggio Emilia. Per i non soci tramite telefono 3343595016.

Il ritrovo è alle ore 15.30 presso il centro sociale di Canali, (via Tolstoj 3). Il rientro è previsto per le 18 circa.

L’ANELLO LANGER – A partire dal luogo altamente simbolico dedicato ad Alexander Langer, il grande ispiratore di un pensiero ecologista e pacifista ancora di grande attualità, il sentiero che viene inaugurato presenta un originali caratteristiche storico-botanico, evidenziate anche dalle dieci “stazioni” tematiche che sono state individuate dal lavoro critico di Ugo Pellini e Lorenzo Capitani.

Il sentiero Langer (sentiero Cai 620G) è uno dei 23 percorsi ciclopedonali individuati con il progetto partecipato “Reggio Emilia città dei sentieri”, promosso dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito di QUA_Quartiere bene comune, in collaborazione con associazioni e singoli cittadini, e con la collaborazione del Cai Reggio Emilia. Il Sentiero Langer è stato realizzato con il coordinamento della Lup, Libera Università Popolare di Reggio Emilia.

REGGIO CITTA’ DEI SENTIERI – Tutti i percorsi di “Reggio città dei sentieri” sono raccolti in un atlante con mappa, man mano aggiornato sulla base del graduale posizionamento della cartellonistica e che è consultabile su www.comune.re.it/cittadeisentieri e a cui, una volta completata la segnaletica, seguirà nel 2024 una cartina geografica Cai (sia in formato cartaceo che digitale) che sarà disponibile per i cittadini presso lo Iat e altri punti di distribuzione. L’atlante riporta una scheda per ciascun percorso in cui vengono illustrate caratteristiche, distanze e luoghi di interesse.

INFO – www.comune.re.it/cittadeisentieri e reggiocittadeisentieri@comune.re.it