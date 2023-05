Si parla molto di moda circolare e sostenibile, ma quali sono gli strumenti per misurare il grado di circolarità delle imprese? Inoltre, realizzare capi di abbigliamento che rispettino i criteri della sostenibilità ha dei costi da tenere in considerazione: quali bandi possono sostenere le aziende che intendono investire in innovazione e progettazione per una moda green?

Saranno questi gli argomenti della nuova edizione di Moda sostenibile a colazione, il ciclo di incontri online promossi da Carpi Fashion System e realizzati da Fondazione Democetnter-SIPE nell’ambito del progetto “studi di fattibilità e azioni pilota per una Fashion Valley circolare”.

Ognuno dei due appuntamenti – rispettivamente mercoledì 24 e 31 maggio – si terrà dalle ore 9.00 alle 10.00, e affronterà altrettanti aspetti legati al tema della moda green e circolare, sempre più importante nelle scelte d’acquisto dei consumatori di tutto il mondo. Per partecipare sarà necessario iscriversi al link https://forms.gle/3gVYrP9KX2tXteJq6. Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo v.matli@fondazionedemocenter.it o chiamare il numero 059.2058288.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.