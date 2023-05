Calderara di Reno: parte il restyling annuale delle strade

Trenta interventi, un investimento importante, un piano asfaltature che da oltre tre anni sta interessando l’intero territorio di Calderara di Reno. Quello che, tempo permettendo, parte oggi 22 maggio è l’ennesimo sforzo dell’Amministrazione guidata da Giampiero Falzone per la manutenzione del sistema viario e delle relative infrastrutture.

Non solo asfaltature, ma anche marciapiedi, attraversamenti pedonali, messa in sicurezza delle vie, completamento delle ciclabili: da Calderara centro a Lippo a Longara, come si può vedere nell’elenco la mappa degli interventi è ampia, e aggiungendosi ai 50 già effettuati nelle annualità precedenti permetterà di arrivare al ragguardevole numero di 80, con un investimento che anche quest’anno sarà superiore a quanto previsto.

Per il 2023 si tratta infatti di 1,5 milioni di euro: in particolare, 700 mila per la maggior parte delle strade e 800.000 per il completo rifacimento del fondo di via Valli, per la quale è stata già affidata la progettazione. Un piano in continua evoluzione, che secondo il programma originariamente previsto avrebbe dovuto ammontare a 250 mila euro all’anno: se nel 2020 lo stanziamento era stato appunto di 250 mila, nel 2021 era salito a 500 mila, fino a prevedere nel 2022 quasi 1 milione di euro, per un totale di 50 interventi. Col piano ora in partenza si arriverà dunque a 80 strade interessate da restyling, per un totale di circa 3 milioni 250 mila euro.

«Anche quest’anno – spiega il primo cittadino – il finanziamento è senza precedenti: se ci sono bisogni occorre dare risposta, e il nostro Bilancio virtuoso ci consente di farlo. Per questo intensifichiamo il programma con un importante investimento: la manutenzione non deve rappresentare un costo ma, per l’appunto, un investimento, questo ci guida nella stesura di un piano che ci vede ormai vicini al completamento del territorio. Per quanto riguarda via Valli, al cui rifacimento teniamo in modo particolare, aspettiamo un finanziamento statale, ma se questo non arriverà finanzieremo la strada con risorse comunali. Come di consueto, ringrazio per il grande impegno l’assessore competente Luca Gherardi e gli uffici: tutto questo, mi piace ripeterlo, è stato e sarà fatto per la comunità, e senza aspettare l’ultimo anno di mandato».

Questi gli interventi in programma: