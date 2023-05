Sulla A13 Bologna-Padova, al fine di consentire l’esecuzione delle attività previste nel piano di ammodernamento del cavalcavia dello svincolo di Rovigo, situato al km 70+291, la stazione di Rovigo – già chiusa in entrata verso Bologna – sarà chiusa anche in uscita per chi proviene da Padova, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di mercoledì 31 maggio, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Villamarzana Rovigo sud o di Boara.