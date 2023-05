Premio Lucchese XXXVI Edizione, assegnate in Florim Gallery 7 borse di studio agli studenti dell’IIS A. Volta di Sassuolo.

Si è svolto questa mattina di sabato 20 maggio in Florim Gallery l’appuntamento annuale con il Premio Lucchese, iniziativa promossa dall’omonima Fondazione e intitolata alla memoria dell’Ing. Giovanni Lucchese, fondatore di Floor Gres e padre dell’attuale Presidente di Florim Claudio Lucchese.

Sono 7 le borse di studio assegnate in questa XXXVI edizione, a 4 ragazze e 3 ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Sassuolo che, a conclusione dello scorso anno scolastico, hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti. Hanno preso parte alla cerimonia anche gli studenti delle classi IV, chiamati ad intervenire attivamente per condividere le proprie riflessioni sul tema di quest’anno.

La conduzione dell’evento è stata affidata come di consueto a Leo Turrini. Il giornalista e scrittore ha coinvolto la platea di giovani invitandola a riflettere sulla relazione tra reale e virtuale nel mondo che verrà. In un presente fatto di interconnessioni e globalità, siamo tutti testimoni di una evoluzione che ha portato la sfera digitale a diventare parte integrante della nostra comunicazione e, più in generale, della nostra quotidianità.

Fra rivoluzione digitale e intelligenza artificiale, Turrini ha chiamato gli adulti di domani ad interpretare il concetto di “Phygital”, una nuova esperienza ibrida che nasce dalla coesione dei mondi fisico e digitale, che porterà a ripensare il futuro di tutti. Tra speranze, timori ed emozioni, i ragazzi delle classi IV hanno raccontato con video-pillole la propria visione del mondo del lavoro, immaginando come – e con quali benefici – l’esperienza phygital ri-disegnerà i mestieri del domani.

Il Premio Lucchese – organizzato in collaborazione con la Società Ceramica Italiana – si inserisce nel calendario di iniziative ed eventi promossi dalla Fondazione Ing. Giovanni Lucchese che concentra i propri sforzi a sostegno del territorio.

All’iniziativa hanno preso parte, insieme al Presidente di Florim Claudio Lucchese, il dirigente scolastico dell’IIS A. Volta di Sassuolo Sabrina Paganelli e il Vicepresidente della Società Ceramica Italiana Paolo Zannini.

Sono 7 i premiati di questa edizione: