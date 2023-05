Modena: i Carabinieri lo arrestano mentre sta per compiere un furto

Nel corso della decorsa notte, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena è intervenuta in un condominio di Viale Vittorio Veneto, in quanto erano stati segnalati rumori sospetti e l’attivazione di un sistema di allarme.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di individuare e bloccare, all’interno di un condominio, un 36enne italiano, che aveva poco prima forzato un box in uso al custode del condominio, dal quale si era impossessato di alcuni attrezzi da lavoro.

Con questi, all’arrivo dei Carabinieri, stava tentando di scardinare la porta d’ingresso dell’appartamento del custode.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto per tentato furto aggravato in abitazione.

Nella mattinata odierna, a conclusione dell’udienza con rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Modena l’arresto è stato convalidato e alla persona è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.