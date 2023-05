Alla sede del CUS Mo.re si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi Unimore Sport Excellence 2023

La sede del CUS More di Modena ha ospitato questa mattina la cerimonia di consegna dei premi di studio USE – Unimore Sport Excellence, che vengono assegnati ogni anno a studenti e studentesse aderenti al programma USE che hanno ottenuto risultati rilevanti in competizioni nazionali o internazionali.

I Premi assegnati in questa edizione 2022/23, grazie al contributo di tutti coloro che hanno scelto di sostenere la doppia carriera accademico-agonistica degli atleti e delle atlete Unimore sono otto: quattro Premi di Studio Mattia Dall’Aglio, due Premi di Studio Luciano Landi, un Premio ICT Group e un Premio SAU Group.

“Ringrazio sentitamente le famiglie Landi e Dall’Aglio e le aziende Sau ed ICT Group. Il finanziamento dei premi di studio da parte loro per i nostri studenti e studentesse che si sono distinti sia in ambito sportivo sia in ambito accademico testimonia il forte legame tra lo sport, l’istruzione, la formazione professionale e l’occupabilità” – ha commentato la Delegata del Rettore per lo Sport Prof.ssa Isabella Morlini.

Il Premio Mattia Dall’Aglio, istituito nell’Anno Accademico 2017/18 in memoria dello studente atleta Mattia Dall’Aglio deceduto nell’agosto del 2017, per volontà della Famiglia che ogni anno contribuisce economicamente, è stato consegnato a: Giulia Ascione, studentessa del corso di laurea in Digital Marketing, Ilaria Brugnoli, studentessa del corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti, Lucia Cantergiani, studentessa del corso di laurea in Biotecnologie e Alessandro Pezzi, studente del corso di laurea in Ingegneria Gestionale.

Quest’anno si è tenuta la terza edizione del Premio Luciano Landi, istituito per volontà della Famiglia Landi nell’A.A. 2020/21 in memoria del Direttore Tecnico Sportivo Luciano Landi, prematuramente deceduto nell’agosto del 2020. I vincitori dei Premi Luciano Landi 2022/23 sono Beatrice Nannetti, studentessa del corso di laurea in Digital Marketing e Leonardo Rigo, studente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

Il Premio di Studio ICT, alla seconda edizione, è stato istituito nell’A.A. 20121/22, grazie al contributo dell’azienda del territorio reggiano ICT Group e indirizzato a studentesse e studenti meritevoli dei dipartimenti di Ingegneria Unimore. Il vincitore di quest’anno è Luca Pagnani, studente del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

Per concludere il Premio SAU Group, alla seconda edizione, è stato istituito grazie al contributo dell’azienda modenese e anche in questo caso è indirizzato a studentesse e studenti dei dipartimenti di Ingegneria Unimore. Il vincitore di quest’anno è Demetrio Soli, studente del corso di laurea in Ingegneria Gestionale.

”Complimenti a tutti gli studenti-sportivi che hanno partecipato al bando Unimore Sport Excellence. Siamo molto contenti che il Magnifico Rettore, la Prof.ssa Morlini e la Dott.ssa Musto abbiano scelto la nostra sede per il terzo anno consecutivo come location per questa bellissima manifestazione – ha aggiunto il Presidente del CUS Mo.Re Dott. Diego Caravaglios -. Sicuramente è il primo passo ufficiale verso i Campionati Nazionali Universitari, che quest’anno si svolgeranno a giugno a Camerino. Abbiamo grandi aspettative per i ragazzi della pallavolo maschile, dopo il trionfo dello scorso anno a Cassino”.

Il programma Unimore Sport Excellence, sottoscritto da CONI e Unimore nel giugno 2017, è destinato a supportare l’attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale. Nell’Anno Accademico 2022/23 gli studenti-atleti ammessi al programma USE sono stati 73, 32 studentesse e 41 studenti (57 iscritti alla laurea triennale e 16 alla magistrale).

Gli otto premiati dell’edizione 2023 del Premi di studio USE: