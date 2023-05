Partiti i lavori alla Palestra Ferraguti di Magreta

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di ristrutturazione della palestra Ferraguti di Magreta.

L’edificio, situato in via Magellano nei pressi del circolo ricreativo e del campo da calcio, risale ai primi anni Settanta. Già ristrutturata nel 2008, ancora oggi la palestra necessita di migliorie che ne incentiverebbero l’utilizzo. Da qui nasce il progetto di riqualificazione, che mira a rendere la struttura ad elevata qualità architettonica, funzionale, sicura e confortevole, con bassi costi di gestione e di manutenzione. Gli interventi, divisi in due fasi, riguarderanno il rinforzo strutturale della palestra con la messa in sicurezza e a seguire l’efficientamento energetico.

Scopo principale di questa prima parte è la risoluzione delle principali vulnerabilità riscontrate attraverso un insieme di interventi locali che prevedono il collegamento meccanico tra travi-pilastri e tra travi-pannelli di copertura, oltre all’implementazione di un sistema antiribaltamento per le murature di tamponamento. I lavori permetteranno così di risolvere le principali vulnerabilità della struttura esistente e di aumentarne il livello di sicurezza. L’intervento, finanziato dal Comune per un importo di circa 98mila euro, durerà un paio di mesi e sarà seguito dai lavori di efficientamento energetico

“Lavorare per migliorare l’esistente favorendo la rigenerazione e la riqualificazione edilizia – dichiara l’Assessore allo Sport Marco Biagini – è la soluzione ottimale per evitare il consumo di nuovo suolo. Come Amministrazione crediamo fermamente che continuare ad investire nelle strutture sportive sia il modo migliore per dimostrare quanto la pratica motoria e lo sport siano fondamentali, soprattutto per i giovani, nel percorso di integrazione sociale e condivisione dei valori di convivenza civile. Con questo intervento rendiamo la palestra più sicura, inclusiva e sostenibile: un percorso già realizzato in altri edifici simili e che continueremo a percorrere”.