Gli equipaggi della Croce Verde di Castelnovo e Vetto in aiuto alla popolazione romagnola

Si è mobilitato immediatamente un grande movimento di solidarietà verso le zone della Romagna colpite dal territile alluvione negli ultimi giorni. Un movimento che ha visto la partecipazione di diverse associazioni di soccorso. Tra queste, a partire subito, c’è stata la Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto.

Un primo equipaggio è andato nelle zone colpite dal sisma partendo già nella mattinata di mercoledì, e ha impiegato più di 7 ore per arrivare sui luoghi di intervento, a causa di diversi ponti chiusi e dell’autostrada allagata. Poi i volontari si sono messi a disposizione alla Centrale Operativa 118 di Ravenna, ed hanno subito iniziato il lavoro. Oggi l’equipaggio composto da Mattia e Michele è rientrato nel pomeriggio, mentre in mattinata ne è partito un altro da Castelnovo, composto da Alessia, Margherita e Luciano, che presterà servizio nei prossimi giorni, e così alternandosi per cercare di portare un primo soccorso in un teatro davvero drammatico.

“Il lavoro da fare è immane – commenta Iacopo Fiorentini, Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto – e anche vedendo le immagini terribili dei telegiornali, se ne prende piena consapevolezza solo quando si è sul posto. La popolazione è stremata e sfiduciata, portare il nostro aiuto è un piccolo segnale, ma che a loro trasmette tanta speranza. La macchina della solidarietà che si è mobilitata è davvero imponente, arrivano equipaggi da molte regioni d’Italia. Insieme a noi sono poi operative tante altre ambulanze di Anpas della Provincia di Reggio e dell’intera Regione, coordinate da Anpas Emilia Romagna. Poter contare su questi aiuti è l’unico modo perché i territori colpiti possano rimettersi lentamente in piedi. Noi non faremo mancare ogni contributo possibile”.

E’ stata attivata raccolta fondi da Anpas Nazionale e Anpas Emilia Romagna: l’Iban è IT 24K 0707202408000000730862, causale Un aiuto per l’Emilia-Romagna, intestato a Anpas Emilia-Romagna Odv.