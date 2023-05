Da Carpi un primo aiuto alla Romagna alluvionata

Si concretizza in queste ore la collaborazione che il Sindaco di Carpi aveva promesso al collega di Faenza, Massimo Isola, in occasione della prima ondata di maltempo: il responsabile della Protezione Civile cittadina, Marcello Fabbri, è infatti già operativo nella cittadina ravennate di nuovo duramente colpita; sempre in stretto coordinamento con il Dipartimento regionale di Protezione Civile, anche l’Unione Terre d’Argine è stata pre-allertata per la Polizia Locale, e c’è la disponibilità a mandare agenti.

Spiega Mariella Lugli, Assessora a Sicurezza e Protezione Civile: «Questo è solo un primo momento di solidarietà e aiuto, altri potranno a breve, sempre tenendo presente che anche sul nostro territorio c’è ancora un’allerta meteo “rossa”. Intanto però non si può lasciare inascoltato il grido d’aiuto che giunge in questi giorni dalla Romagna, terra a noi vicina e cara, né si può dimenticare la solidarietà di cui a nostra volta abbiamo beneficiato undici anni, in occasione del terremoto».