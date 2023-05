Angioedema Day, consulti gratuiti al Santa Maria Nuova su prenotazione

Sabato 20 maggio si celebra la Giornata di sensibilizzazione contro l’Angioedema ereditario. Per l’occasione al Santa Maria Nuova martedì 23 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si svolgeranno consulti gratuiti su prenotazione nella struttura complessa di Dermatologia diretta dal dottor Alberico Motolese. L’iniziativa cui aderisce l’Ausl di Reggio Emilia è promossa da ITACA (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema). In Italia da diversi anni ITACA riunisce le attività di 23 centri specializzati (tra cui Reggio) nella lotta alla malattia.

La malattia rara, che è provocata dalla carenza di una proteina plasmatica o dal mal funzionamento di un determinato enzima, colpisce in totale più di 1.000 uomini e donne nel nostro Paese. Ci sono a disposizione molti farmaci efficaci ma è fondamentale individuarla il prima possibile. Si manifesta attraverso la comparsa di gonfiori sulla pelle, nelle mucose e negli organi interni e se non viene trattata in modo adeguato può essere anche fatale.

La prenotazione della visita gratuita è consigliabile ai cittadini che abbiamo il sospetto di angioedema ereditario. Il consulto dura 30 minuti quindi saranno 6 le visite disponibili dalle 9:30 alle 12:30. Saranno a disposizione i due medici Raffaele Brancaccio e Laura Bonzano.

Per prenotarsi si può chiamare lo 0522 296564 (dalle 8 alle 13). Le visite saranno effettuate nel reparto di Dermatologia –Primo piano – Percorso giallo -Gruppo salita 6 al Santa Maria Nuova.