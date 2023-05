“Genova per noi. Il cielo in un teatro”: venerdì al Piccolo Teatro in Piazza Sant’Ilario d’Enza

Venerdì 19 maggio alle 21, al Piccolo Teatro in Piazza Sant’Ilario d’Enza, Teatro l’Attesa propone “Genova per noi. Il cielo in un teatro”. Tenco, Bindi, De Andrè, Paoli, Endrigo, Lauzi portarono nella canzone degli anni ’60 un linguaggio nuovo, non anacronistico, banale, estraneo, ma fantasioso e vivo, un linguaggio in cui i giovani si riconoscevano. Nascevano i cantautori.

Una serata per cantare e raccontare questa storia e il loro dialogo sullo sfondo di una città profondamente amata.

Ingresso: 10 euro – Ridotto: 8 euro – Tesserati Cisl: 6 euro. Info e prenotazioni: 3286019875