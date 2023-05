AUSL Reggio Emilia: difficoltà temporanee nella prenotazione di prestazioni in libera professione

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che il call center per la prenotazione di prestazioni in libera professione, a causa dell’alluvione nell’area di Cesena, zona dove ha sede la società che gestisce le prenotazioni, potrebbe non funzionare correttamente e si potrebbero verificare interruzioni del servizio.

Scusandoci per il disagio indipendente dalla nostra volontà e dovuto all’emergenza maltempo che ha colpito la nostra regione, ricordiamo ai cittadini che per prenotare visite e prestazioni di specialistica sono attivi gli sportelli CUP, il Fascicolo Sanitario Elettronico, le farmacie con Farmacup e gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dotati di Medicup.