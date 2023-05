Visibili in anteprima i lotti dell’Asta della collezione Mauro Forghieri

La Casa d’Aste della Motor Valley di Giusti e Battaglia propone 114 lotti di automobilia appartenuti a Mauro Forghieri, ingegnere, progettista direttore tecnico della Scuderia Ferrari dal 1962 al 1971 e dal 1973 al 1984, con il quale conquistò 7 titoli costruttori e 5 titoli mondiali piloti.

Tra i lotti proposti, una medaglia d’oro massiccio di 69 grammi dono del Presidente del Messico Gustavo Diaz Ortaz per la vittoria al Gran Premio de Mexico 25 ottobre 1970, il poster con dedica “All’Ing. Mauro Forghieri, per la gloria che le sue vetture mi hanno regalato, con amicizia” firma autografa di Clay Regazzoni e tante foto che ritraggono Mauro con Lauda, Villeneuve, Scheckter, Tambay, Pironi e altri… Poi il libro di Enzo Ferrari “Le briglie del successo” con firma autografa di Enzo Ferrari donato a Forghieri nel1970. Una chicca per collezionisti!

Tra i lotti di mobilia, quadri e oggetti, una deliziosa piccola credenza di manifattura modenese del XVII° secolo, un dipinto di Giuseppe Graziosi con nudo di donna (140 x 110), un’opera ad olio primi anni XVIII° secolo raffigurante Castel Sant’Angelo attribuibile a Giovanni Reder, già presente alla Galleria Pallavicini di Roma.

Da questa settimana chi è interessato a partecipare all’Asta potrà vedere in anteprima i lotti della collezione di Mauro Forghieri presso la sede della Casa d’Aste a Formigine via dell’Industria 91, da martedì oggi, 16 maggio, con il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

I lotti della sezione Mobilia, quadri e oggetti vari sono visibili presso la Villa Clementina nei giorni: sabato 20 maggio e domenica 21 maggio, dalle ore 15 alle ore 19, e nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì (24-25-26 maggio) sempre dalle ore 15 alle ore 19.

Le visite sono esclusivamente su prenotazione (tel.059-5800466) esibendo un documento di identità. L’accreditamento presso la sede dell’asta è svolto dalla Fondazione Hospice di Baggiovara alla quale viene devoluto l’intero introito delle iscrizioni.

L’iscrizione per partecipare in presenza (entro il 25 maggio) è di 50€ comprensivo di 2 cataloghi. Riservata ad un numero limitato di persone.

L’asta di antiquariato si terrà sabato 27 alle ore 10.30, mentre e l’Asta di automobilia alle ore 15.30.

L’asta è in diretta sulle principali piattaforme mondiali: Liveauctioneers, Drouot, Bidspirit; la promozione è affidata alla società Barnebys di Londra.