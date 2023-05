Venerdì 19 maggio al De André di Casalgrande lo spettacolo di danza “Connections”

Venerdì 19 maggio 2023, ore 21 al teatro Fabrizio De André di Casalgrande

andrà in scena lo spettacolo di danza CONNECTIONS. Lo spettacolo é stato realizzato da Alex Atzewi, in quanto quest’anno il corso di formazione da lui diretto ha attuato uno scambio artistico con il corso di formazione Escuela CaraBdanza di Madrid diretto da Gonzalo Diaz.

Il Maetro Atzewi ha creato le coreografie al corso di formazione di Madrid, mentre Gonzalo Diaz ha coreografato all’APAD di Modena, sede del corso di Atzewi.

Il 19 maggio gli studenti di Madrid del corso di formazione Escuela CaraBdanza verranno in Italia, e presenteranno la coreografia di Atzewi dal titolo “Curiosity”. Lo spettacolo esterna la volontà di vivere emozioni e sensazioni, che soddisfino non solo il piacere mentale e fisico, ma che sappiano appagare nel profondo ,superando il superfluo , in un mondo pieno di sfarzosi involucri dagli interni vuoti.

Il corso di Atzewi presenterà due coreografie: una di Atzewi dal titolo “REWIND”, e una di Gonzalo Diaz e Jessica Russo, la sua assistente, dal titolo “LA CARA OCCULTA DE LA LUNA”.

La Atzewi Dance Company sarà presente alla manifestazione con un estratto di “REVOLUTION”. Al balletto prenderà parte l’ etoile internazionale Amilcar Moret Gonzalez, da anni ospite nella compagnia modenese, le coreografie sono di Alex Atzewi. Anche la compagnia CaraBdanza di Madrid porterà un suo lavoro, “COCCON”, che nasce dall’ esigenza del coreografo Gonzalo Diaz di plasmare attraverso il linguaggio della danza i diversi modi di vivere la trasformazione dopo il confinamento e come questo cambiò le nostre vite. Cambi, riflessioni ed emozioni provocati da una situazione al limite per tutte le persone. Come ci ha influenzato a livello personale e come hanno influenzato la società e il modo di creare. Le coreografie sono di Gonzalo Diaz.

https://www.teatrodeandre.it/connections/

Ingresso 12€ – ragazzi 8€

info e prenotazioni: 0522/1880040 info@teatrodeandre.it