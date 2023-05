In fase di preallerta il Centro Operativo Comunale della Protezione civile

Data l’attuale situazione meteo, con piogge consistenti accompagnate da sporadiche raffiche di vento, e a seguito della situazione di Allerta meteo “rossa” che coinvolge anche il territorio dell’Appennino reggiano, il Comune di Castelnovo Monti ha provveduto ad attivare la fase di preallerta del Centro Operativo Comunale (Coc) di Protezione civile.

L’allerta meteo indica la possibilità di dissesti diffusi su tutto il territorio collinare e montano, numerosi ed estesi nel settore centro-orientale, condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e di frequenti frane a carico della rete stradale. Per questo il Sindaco Enrico Bini ha diramato una comunicazione ai componenti del Coc e delle associazioni di Protezione civile di tenersi pronti ad entrare in azione in caso di necessità. Il Centro Operativo Comunale è situato in Via dei Partigiani 10 (presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano).

Per segnalazioni e informazioni è possibile contattare i responsabili Chiara Cantini (coordinatrice del Coc, 0522 610224), Flaminio Reggiani e la Polizia locale Unione Appennino (Comandante della Polizia locale, per la viabilità, 0522 200117, 0522 610218, 329 2505365).