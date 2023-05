Herpes Zoster, via alle vaccinazioni per i 65enni

Ripartono le sedute gratuite per vaccinarsi contro l’Herpes Zoster, conosciuto più comunemente come Fuoco di Sant’Antonio. La nuova campagna dell’Azienda USL di Modena è rivolta alle persone nate dal 1/1/1958 al 31/12/1958 non vaccinate in precedenza.

L’Ausl invierà ai propri assistiti che sono nati nel 1958, un SMS con l’indicazione di giorno, orario e sede presso cui presentarsi per eseguire la vaccinazione. La convocazione delle persone destinatarie della vaccinazione avverrà in maniera progressiva. Chi non dovesse ricevere subito l’SMS dell’Ausl è invitato ad attendere il messaggio.

La vaccinazione contro l’Herpes Zoster viene offerta gratuitamente anche alle seguenti categorie di persone:

persone nate dal 1/1/1952 al 31/12/1957 mai vaccinate in precedenza contro l’herpes zoster

persone affette da specifiche patologie croniche: diabete mellito, patologia cardiovascolari (esclusa la sola ipertensione), broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO)

persone destinate a terapia immunosoppressiva

Chi rientra in una delle categorie sopra indicate può prenotare chiamando il numero verde 800 90 90 41, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14.

Il giorno della vaccinazione è necessario portare tutta la documentazione sanitaria attestante le patologie e l’elenco dei farmaci assunti in terapia continuativa.

E’ possibile prenotare la vaccinazione anche come: “Vaccinazioni generiche” con le seguenti modalità:

online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o tramite la App “ER Salute”

al numero verde 800 239123

nelle farmacie di Modena e provincia

nei corner salute Coop Allenza 3.0 della provincia

La malattia e i rischi

L’Herpes Zoster, conosciuto anche come Fuoco di Sant’Antonio, è una malattia molto comune (circa una persona su quattro sviluppa un episodio nel corso della vita) e la sua frequenza aumenta con l’età. E’ provocato dalla riattivazione del virus della varicella che, dopo la malattia, non viene eliminato ma rimane latente nel nostro sistema nervoso e può riattivarsi e manifestarsi in un qualsiasi momento soprattutto negli anziani e in chi ha il sistema immunitario debilitato.

Le manifestazioni cutanee della malattia prevedono la comparsa di vescicole localizzate molto dolorose; la complicanza più comune è rappresentata dalla nevralgia post-erpetica: una sindrome dolorosa cronica che può durare mesi o, addirittura, anni dopo la guarigione delle lesioni cutanee.

Il vaccino riduce il rischio di sviluppare l’Herpes Zoster e soprattutto protegge dalla nevralgia post-erpetica.