Due giovani reggiani nei guai, controllati dalla Polizia sono stati trovati con hashish e marijuana

Tra le attività espletate dalla Polizia di Stato, rientra il controllo circa la corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono misure cautelari, sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase processuale, sulla base dei presupposti stabiliti dalla legge. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico concorre, attraverso l’attività delle Volanti, al controllo del rispetto da parte dei destinatari della misura degli arresti domiciliari.

Nell’ambito di questa attività, ieri pomeriggio una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio Emilia ha effettuato un controllo domiciliare a carico di un 24enne. Durante il controllo, nell’abitazione del giovane gli operatori hanno sentito l’odore derivante dal consumo di sostanza stupefacente, hanno quindi proceduto ai necessari controlli, all’esito dei quali hanno rinvenuto una bustina in plastica contenente della sostanza (risultata successivamente positiva a esame speditivo per l’hashish) del peso complessivo lordo di 1,68 grammi. Al ragazzo è stata contestata la violazione dell’art. 75 DPR 309/90, con il contestuale sequestro amministrativo di quanto rinvenuto. Il giovane è poi stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, essendo sottoposto a divieto di detenzione di sostanza stupefacente.

Durante l’attività di controllo del territorio, sempre ieri ma in serata, una pattuglia delle Volanti transitando in via Pasteur, ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un 23enne reggiano. Nell’atto di aprire il finestrino dell’auto al fine di consegnare i documenti necessari per il controllo, gli operatori delle Volanti sentivano un inconfondibile odore di sostanza stupefacente e, pertanto, procedevano a ulteriori controlli che consentivano di rinvenire una busta di plastica contenente una sostanza erbacea di colore verde del peso complessivo di 5,08 grammi che, in seguito a esame narcotest, è risultata essere Marijuana. Al 23enne è stato pertanto contestato l’art. 75 DPR 309/90 ed è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore abituale. Lo stupefacente veniva sequestrato e la sua patente di guida ritirata.