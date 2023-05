Settimana dedicata ai Caregiver: gli eventi sul Distretto Ceramico

Prende il via una settimana di iniziative dedicata ai caregiver, le persone che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza o di fragilità.

Ogni giorno anche nei comuni del distretto ceramico sono centinaia le donne e gli uomini che dedicano una parte del loro tempo a prendersi cura dell’altro: al riconoscimento del loro impegno prezioso è dedicata la “Settimana del Caregiver”, il cartellone di eventi, in programma sino al 20 maggio, promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dall’Azienda USL Modena Distretto di Sassuolo con la collaborazione degli enti del terzo settore che operano sul territorio.

Giovedì 18 maggio dalle ore 18 alle 19:30 – PRENDERSI CURA incontro informativo dedicato ai caregiver di persone affette da Sla – A cura dell’associazione Amici per la vita

dedicato ai caregiver di persone affette da Sla – A cura dell’associazione Amici per la vita Venerdi 19 maggio ore 20.30 – proiezione del film “MUSIC” (regia di Sia) – Sala Convegni del Comune di Prignano – a cura di Croce Rossa Prignano

ore 20.30 – proiezione del (regia di Sia) – Sala Convegni del Comune di Prignano – a cura di Croce Rossa Prignano Sabato 20 maggio dalle 17 alle 20 – evento MAGGIO(R) CURA piazza C. Menotti a Fiorano

Un pomeriggio con attività di animazione, sensibilizzazione e proposte a tutta la cittadinanza.

Un percorso sensoriale coinvolgerà i sensi di vista, olfatto e gusto, grazie a diverse piante aromatiche, attività di disegno creativo e giochi da tavolo coinvolgeranno giovani e meno giovani e un caricaturista sarà a disposizione per lasciare un ricordo della giornata. La voce dei caregiver prenderà inoltre forma anche grazie all’installazione creativa “Storie di Caregiver“.

Avverrà inoltre il lancio del video “Il caregiver questo sconosciuto” per sensibilizzare anche le persone più giovani al tema dell’importanza del sostegno alla cura, il cui teaser è già visibile sulla pagina dedicata https://www.distrettoceramico.mo.it/events/affian-care

Il Tavolo Distrettuale Caregiver è stato istituito nell’ambito della programmazione locale partecipata, è composto da referenti del mondo dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, oltre che da operatori dei servizi sociali ed educativi dell’Unione e operatori socio-sanitari dell’Azienda USL e, nel corso degli ultimi anni, non solo ha individuato alcuni aspetti fondamentali per la sensibilizzazione della comunità locale al tema del “prendersi cura”, ma ha anche tematizzato la necessità di ampliare le azioni di supporto e sostegno rivolte a chi è coinvolto in prima persona nella cura. Le iniziative del “Mese dedicato ai caregiver” sono realizzate, anche grazie al contributo del Fondo Regionale Caregiver, dalle associazioni e dalle cooperative sociali del territorio, in stretta collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico e con l’Area Integrazione Socio Sanitaria dell’Ausl – Distretto di Sassuolo.