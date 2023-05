Mercoledì a Castelnovo incontro con Alberto Pellai sui rischi derivanti per i ragazzi dalla “iper-connessione”

Mercoledì 17 all’oratorio Don Bosco di Castelnovo Monti, alle ore 20.30, è in programma una importante e interessante serata dedicata ad un tema estremamente delicato: il rapporto degli adolescenti con la rete e in particolare le chat sui telefoni cellulari, che spesso sono strumenti che, anziché favorire amicizie e collaborazioni, diventano sfogatoi dove si registrano aggressività, bullismo e devianze emotive.

L’incontro è organizzato dall’Istituto Comprensivo di Castelnovo Monti in collaborazione con la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, e il relatore sarà Alberto Pellai.

Spiega la Dirigente scolastica Giuseppina Gentili: “Purtroppo abbiamo avuto la riprova che spesso in queste chat tra ragazzi e ragazze di 12, 13 e 14 anni, ma anche più giovani, vengono usati linguaggi aggressivi ma possono anche circolare contenuti non adatti alla loro età. Sono strumenti che, se utilizzati in modo corretto, sono sicuramente utili, ma invece possono diventare veicolo di sofferenze arrivando a causare alterazioni profonde nella sfera emotiva se non si ha la capacità di controllarli e controllarsi, ma sappiamo bene che a quell’età è molto difficile. Come scuola abbiamo organizzato una serie di 3 incontri su questo tema, di cui quello di mercoledì rappresenta la conclusione. Chiudiamo con uno dei massimi esperti nazionali su queste tematiche, invito davvero ragazzi e famiglie a partecipare perché sarà un incontro di alto livello”.

Alberto Pellai è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto troppo presto (2015), Girl R-evolution (2016). A quattro mani con Barbara Tamborini ha scritto, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere (2016), L’età dello tsunami (2017), Il primo bacio (2019), Vietato ai minori di 14 anni (2021). Interviene spesso su giornali, radio e televisioni nazionali.