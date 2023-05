Amministrative, seggi riaperti in 595 comuni. Affluenza in calo al 46%

ROMA (ITALPRESS) – Riaperti dalle 7 di questa mattina i seggi per le elezioni amministrative in 595 comuni, di cui 13 capoluogo, con 4,5 milioni di elettori che dovranno scegliere il loro sindaco. Si potrà votare fino alle 15. Alle 23, orario di chiusura di ieri, l’affluenza era del 46,39%, in netto calo rispetto al 59,89% delle precedenti consultazioni.

L’eventuale ballottaggio, che si terrà solamente nei Comuni con

una popolazione al di sopra dei 15 mila abitanti, sarà in

programma domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Date diverse per Sicilia e Sardegna, nelle quali si voterà il 28 e il 29 maggio, con eventuali ballottaggi l’11 e 12 giugno. Per il Trentino e la Valle d’Aosta il turno di voto è in programma il 21 maggio, con l’eventuale ballottaggio il 4 giugno.

Si vota in un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). Sette dei capoluoghi chiamati al voto avevano sindaci di centrodestra, altri cinque di centrosinistra mentre Latina è retta da un commissario prefettizio dopo la caduta della giunta di centrosinistra. La tornata elettorale di questo weekend interessa nello specifico 4.587.877 elettori (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni.

