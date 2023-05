A Modena ha inaugurato il Bosco della Vita di Fondazione Ant

Presso il Parco della Costituzione di Modena è stato inaugurato “Il Bosco della Vita” di Ant, per celebrare i 45 anni di attività di Fondazione Ant-Assistenza nazionale tumori, l’associazione che assiste gratuitamente a casa i malati oncologici svolgendo, inoltre, azioni di divulgazione scientifica e di formazione. All’inaugurazione hanno partecipato la presidente nazionale di ANT Raffaella Pannuti, il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, la Delegata di ANT Modena Maria Concetta Pezzuoli, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi, il Prefetto di Modena Alessandra Camporota ed esponenti del mondo sanitario, universitario e diocesano.

La creazione di questo bosco è frutto di un progetto di collaborazione tra la Fondazione e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Modena; da sempre la Fondazione Ant pone al centro la dignità della vita in tutte le sue dimensioni, compresa quella ambientale, e questa inaugurazione si inserisce nell’iniziativa nazionale di creazione di oasi alberate dedicate, appunto, alla memoria delle attività svolte da Ant in questi 45 anni e al suo impegno ecologico.

Alla costruzione del bosco hanno contribuito con una donazione sia cittadini che aziende e chiunque può ancora unirsi per continuare a farlo crescere: chi dona, potrà dedicare un pensiero scritto a una persona cara o a un evento importante della propria vita che verrà apposto accanto all’albero adottato con una targa. Come nel caso della famiglia del piccolo Stefano, appena nato, a cui è dedicata la targa presente nel parco, vicino al “suo” albero, che recita: “Stefano, possono le tue radici essere salde come quelle di questo albero”.

Il progetto è sostenuto da Fondazione di Modena, Bper Banca, Quartiere 2, Ufficio scolastico regionale, Grafos Steel. Per chi vuole contribuire a continuare a far crescere il Bosco del Vita è possibile contattare l’Ant ai seguenti recapiti: 059 238181; delegazione.modena@ant.it