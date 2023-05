Motor Valley Fest 23: la Lamborghini Huracan protagonista allo stand della Polizia di Stato

Alla 5^ edizione del Motor Valley Fest 2023, il grande Festival a cielo aperto della Terra dei Motori per la promozione dell’Automotive e delle sue eccellenze Made in Italy, non poteva mancare un’area espositiva curata dalla Polizia di Stato, con automezzi e motoveicoli di servizio in dotazione e d’epoca.

Lo stand si trova in piazzetta degli Erri, che affaccia direttamente sulla via Emilia Centro. Sin dalle fasi dell’allestimento dello spazio di incontro, la Lamborghini Huracan con la livrea della Polizia di Stato, impiegata per il trasporto sanitario urgente di organi e plasma, ha catturato l’attenzione dei tanti passanti e turisti, che nonostante il meteo avverso si sono affacciati al punto espositivo numerosi e affascinati.

È possibile ammirare anche due auto storiche Fiat modello “Campagnola”, una anni ’60 con colorazione grigio verde, l’altra anni ’70 con colorazione bianco azzurra, in uso per gli interventi di soccorso pubblico del Reparto Mobile, nel concorso in servizi di protezione civile. Le stesse sono dotate di lampade fotoelettriche alimentate da un generatore collegato al motore del veicolo, che le rende autonome anche in assenza di corrente. Accanto ai mezzi storici, esposte le divise storiche della Polizia Stradale grigio verde, di cui una operativa indossata per l’occasione da un Assistente Capo Coordinatore collezionista.

Schierate una Alfa Romeo Giulia di ultima generazione in dotazione alla Squadra Volante della Questura e due moto Yamaha, impiegate nei servizi di Polizia Stradale, come quelli in atto in questi giorni per la scorta del Giro d’Italia, e che hanno attirato in particolare l’interesse di bambini e ragazzi che si sono alternati in sella.

Presente anche il Camper azzurro della Polizia Stradale, che fa tappa in tutta Italia per la promozione della cultura della guida sicura. È possibile, tra l’altro, provare i c.d. “occhiali distorsori”, che simulano la percezione dell’individuo quando si trova in stato di ebrezza alcolica. L’utente, indossati gli occhiali che producono una visuale distorta ed alterata, deve camminare su un tappeto, che rappresenta la sede stradale cercando di non uscire dallo stesso e di evitare gli ostacoli lungo il percorso. Questo simulatore consente agli utenti della strada di prendere coscienza dei pericoli derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche quando ci si pone alla guida di un veicolo.

Sul posto personale qualificato della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, per parlare e confrontarsi sul delicato tema della sicurezza sia stradale che ferroviaria; della Questura e della Polizia per la Sicurezza Cibernetica per illustrare le tante campagne di prevenzione in atto, dalla violenza di genere al bullismo e cyberbullismo.

Il Questore Burdese e il Dirigente della Sezione Polizia Stradale Tassi hanno accolto il Prefetto Camporota e le autorità in visita allo stand.