“Cammela e il gruppo delle mamme” di Chiara Anicito al Michelangelo di Modena

Questa domenica 14 Maggio in occasione della festa delle mamme dopo l’enorme successo sul web arriva lo spettacolo di Chiara Anicito dalle 18 al teatro Michelangelo di Modena.

Digitando su youtube o tik tok “Cammela” o ancora “gruppo delle mamme” vi appariranno dei simpaticissimi video in cui la brava Chiara Anicito, attrice e cantante siciliana impersona la sua maschera decisamente più riuscita a giudicare dai numeri davvero alti delle sue visualizzazioni.

Dopo una piacevole chiacchierata al telefono con Chiara ho capito alcune cose di lei che avrei voglia di condividere. Una solida formazione classica alle spalle e al tempo stesso la capacità di rendersi “leggera” inventando di sana pianta un personaggio nato quasi per gioco da un suo primo video fatto girare in famiglia.

Il web ha fatto il resto, con la capacità incredibile di diffusione e condivisione che le attuali piattaforme hanno quando è il caso di dirlo i contenuti sono anche davvero meritevoli.

Cammela è un personaggio che funziona tantissimo perché parla di questioni che riguardano ogni famiglia praticamente, facendo di molte delle nostre moderne abitudini dei divertentissimi affreschi di contemporaneità.

Al telefono Chiara mi fatto capire che tutto quello che può sembrare estemporaneo e spensierato in realtà oggi grazie soprattutto al successo ottenuto è un vero e proprio lavoro a tempo pieno che la impegna ogni giorno nella ideazione e realizzazione dei video.

Il web avendo tempi decisamente differenti da altri mezzi di comunicazione richiede un rollino di marcia e una capacità di presenza sui molti temi di attualità che impegnano molto. Riguardo alla sua famiglia Chiara la descrive proprio come appare, una squadra unita dove a volte capita di partecipare anche a qualche video tutti assieme ma intendiamoci per lei questo è un lavoro mentre per i suoi bambini deve restare solo uno svago nel caso e comunque una bella occasione di condivisione.

“Cammela e il gruppo delle mamme” è diventato uno spettacolo teatrale Presentato da Paolo Ruffini e distribuito da Vera Produzioni attualmente nei teatri. Uno spettacolo, ci ha tenuto ha sottolineare Chiara, per famiglie e vivamente consigliato ai mariti. Sarà possibile vederlo e comprendere dal vivo il talento della protagonista anche dalle nostre parti, domenica 14 Maggio dalle 18:00 al Teatro Michelangelo di Modena.

Claudio Corrado

Per info e prenotazioni: info@teatromichelangelo.com

https://www.vivaticket.com/it/ticket/chiara-anicito-cammela-e-il-gruppo-delle-mamme/204475